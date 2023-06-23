Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü! Ben adayım bunu bil!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz.

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NEREDE VERİLEN SÖZLER



5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor. Kongreden önce açıklamayı ben yaptım ama arkadaşlarımı da kapsıyordu. Neden yaptık? Fenerbahçe yönetimi son 5 senedir güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu yürümez. Benim dönemimde, güçlü insanlar vardı. Benim dışımda da kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Bugün maalesef bu yok. Olağanüstü kongre yap deme sebebim buydu. Güven oyu iste, seçim değil. Ali Koç'a tavsiyem, güven oyu için acilen bir kongre yapması. 2024 seçimi için adaylar çıkmalıdır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destekleyeceğiz. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlıştır.

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BEN ADAYIM BUNU BİL

Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat.



"Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil."



Bizim için aslolan Fenerbahçe'dir. Şahıslar değildir. Ali Koç değildir, Aziz Yıldırım değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, ona zarar gelmemesidir.

Fenerbahçe'de başkan her zaman bulunur. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa ben gelir orada bulunur ve aday olurum. Bunlar burada bulunamazlar.

NAMUSLU VE ŞEREFLİ OLSUNLAR



Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra da bu konuda kim yanlış açıklama yaparsa, onu mahkemeye vereceğim. Namuslu ve şerefli olsunlar.

Fenerbahçe tarihinde 250 milyon dolar bütçe yaptım. Forbes, 'Aziz'in mucizesi' yazdı. Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum. Herkes beni rahat bıraksın. Beni zorla çekmeyin.

Mal varlıklarını satışa çıkarsınlar, hepsini alacağım, Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak.

Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız.

Bir taraftan yardım edin diyeceksiniz, bir taraftan bize söveceksiniz. Olmaz.

Hep şunu söyledim. Eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığı bir değer varsa korkmayın. Borcunuz sizi rahatsız etmesin.

Bizim bıraktığımız borç ve mal varlığını tespit edin. Borç fazla çıkarsa namus ve şeref sözü veriyorum, hepsini cebimden ödeyeceğim. Borç çıkmazsa namuslu olsunlar, çıkıp bunu açıklasınlar.

Buradan kongre üyelerine söylüyorum, onu seçenlere söylüyorum. %20-%30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler, dağıldılar. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. %30 fazla harcama yaptılar.

KOÇSPOR OLDU

Kongre üyelerine sesleniyorum. Çıkın hesap sorun. Aziz Yıldırım konuşsun istiyorlar. Ben bir daha konuşmayacağım. 20 sene başkanlık yaptım. Yeter ya. Fenerbahçe borç batağındadır, bu borçlandırmayı onlar yaptılar. Söylemiyorlar. Koç grubuna yaptığı sponsorluklar için teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Katkı sağlarken para veriyor olarak düşünmemek lazım. Fenerbahçe, Koçspor oldu. Yönetimle ilgili öyle şeyler duyuyoruz ki. Doğru yanlış bilmiyorum ancak doğruysa yandık.

3 Temmuz sürecinin kulübümüzün mali yapısına çok kötü bölümleri oldu. Sponsor bulmakta zorlandık. Bu sürecin kulübümüze verdiği finansal zararı görmezden geliyoruz bazen.

Benim başkan adayı aradığım söyleniyor, yemekler yapıyorsunuz ediyorsunuz deniyor. Başkan adayı olmak isteyenler, bize geliyorlar ve ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diyorlar.

Türkiye'de Fenerbahçe'nin yaşadıklarını başka kulüpler yaşasa, başka olaylar olurdu.

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