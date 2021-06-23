Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan, Türk futbolunun tanınmış siması Aziz Yıldırım flaş bir karar alarak sarı lacivertli kulübün 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda toplantının ne zaman olacağını bilmek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın gerçekleştireceği basın toplantısı, Çırağan Sarayı'nda 24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da başlayacak. Toplantının A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor'dan yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'nin de basın toplantısını yayınlayacağını açıklamıştı.

Aziz Yıldırım, basın toplantısına ilişkin yaptığı duyuruda, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte 1998-2018 tarihlerinde başkanlık yapan Yıldırım, 2-3 Haziran 2018'deki genel kurul toplantısında Ali Koç karşısında seçimi kaybetmişti.