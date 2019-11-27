Aziz Yıldırım bizi tehdit etti! Fenerbahçe'nin eski oyuncusundan seks partisi açıklaması

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Andre Santos, açıklamalarda bulundu.

Andre Santos, Brezilya'da verdiği röportajda 2009'daki Galatasaray derbisi öncesinde "seks partisi" yaptıkları iddialarını ve o dönem yaşananları anlattı.

"PARTİ İÇİN BİR YER KİRALADIK VE ÖZEL KONUKLARLA PARTİ YAPTIK"

Söylendiği gibi seks partisi olmadığını kaydeden Santos, "Lugano'nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30'da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık" dedi.

AZİZ YILDIRIM OTELDE SEKS PARTİSİ YAPTIĞIMIZI SÖYLEDİ

Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi."

"AZİZ YILDIRIM TEHDİT ETTİ: DERBİYİ KAZANMAZSANIZ BUNLARI BASINA VERİRİM"

Santos, Aziz Yıldırım'ın otelde seks partisi yaptıklarını söyledikten sonra "Eğer derbiyi kazanmazsanız, bunları basına veririm" dediğini de belirtti.

Fenerbahçe derbiyi 1-0'lık skorla kazanmıştı.