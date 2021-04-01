Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklama: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, özel bir televizyon kanalında sarı-lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili başvurusuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, "Galatasaray yönetimi Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş şeklinde mantık yürütüyor" dedi ve "Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Başkanlığı bıraktığımdan beri 3 seneye yakın bir zaman geçti. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Artık mecbur olduk, konuşmam gerekiyor. Galatasaray adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş ilan ettiler. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir insan üstünden Fenerbahçe yönetimiyle tartışma yaratmak kötü. Böyle bir insanı tartışmanın içine katanlar zararlı çıkar. Benim üzerimden bunu yapmak aptallıktır!

2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bunu kongrede söylüyorum. Kaba olarak düşünürsen, benim zekamı ölçemediğin için, anlamıyorlar. 2 şampiyonluk sığmıyor diyorum, niye diyorum, yayın payı hakkında diyorum.

"GS TV'Yİ İZLERKEN UTANDIM"

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyorum. Bunlar bunu anlamıyorlar. İnce nokta, aradaki fark. Yayın haklarından payını alacak mı, almayacak mı? Galatasaray'ın itiraz etmesi gereken bu

GS TV'yi izlerken utandım. Yayınımı kesip, montajlayarak yayınlıyorlar. Ben bunları zaten belirtiyorum. Kes, doğra, 'Aziz Yıldırım böyle söyledi' de. Bunlar yanlış. Bir daha söylüyorum. Ben herhangi bir adam değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim.

"GALATASARAY BUNU İYİCE KAFASINA SOKSUN"

Ben Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Galatasaray, bunu iyice kafasına soksun

Kendilerinin şampiyon olması için dua eden insanın FETÖ örgütünün başkanı olduğunu da herkes biliyor. Ben Ali beye de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım.

"BU ÜLKEDE FETÖ'YLE SAVAŞAN İLK İNSANLARDAN BİRİYİM"

Ben ve yönetici arkadaşlarım, bu ülkede FETÖ'yle savaşan ilk insanlardan biriyim. Ben şerefli bir insanım, kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler

"BEN BİR ŞEYLERE KARIŞMADIM AMA G.SARAY KARIŞMIŞ"

Fenerbahçe, şike yapmadı ama Galatasaray hepimizin gözü önünde şike yapmadı diyorum. Beni mahkemeye verdiler. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış.

"F.BAHÇE SPORUN CUMHURİYETİDİR"

Fenerbahçe, sporun cumhuriyetidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutulamaz. Bu ülkedeki tek cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Fenerbahçelilere ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır ama idare edenler de bu kulübü layık oldukları yere götürmek için çalışsınlar.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ, AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sarı-lacivertli kulüp gündemine dair flaş açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Yıldırım'a teşekkür etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."