Azizbek Amanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azizbek Amanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azizbek Amanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azizbek Amanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azizbek Amanov 30 Ekim 1997 tarihinde Zarafshan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азизбек Аскарович Аманов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azizbek Amanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azizbek Amanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Azizbek Amanov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azizbek Amanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azizbek Amanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azizbek Amanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azizbek Amanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Loko Tashkent

2 Şubat 2020 yılında FK Buxoro

1 Eylül 2020 yılında Loko Tashkent

4 Şubat 2022 yılında Esteghlal FC

8 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Azizbek Amanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azizbek Amanov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Azizbek Amanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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