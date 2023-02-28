Azizbek Turgunboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azizbek Turgunboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azizbek Turgunboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azizbek Turgunboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azizbek Turgunboev 1 Ekim 1994 tarihinde Pap, Namangan Region şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азизбек Муродулла оглы Тургунбоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azizbek Turgunboev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azizbek Turgunboev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Azizbek Turgunboev'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azizbek Turgunboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azizbek Turgunboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azizbek Turgunboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azizbek Turgunboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Navbahor

28 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

Azizbek Turgunboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azizbek Turgunboev şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Azizbek Turgunboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 19 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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