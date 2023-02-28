Azizbek Usmonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azizbek Usmonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azizbek Usmonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azizbek Usmonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azizbek Usmonov 22 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азизбек Усмонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azizbek Usmonov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFL-Taschkent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Azizbek Usmonov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azizbek Usmonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azizbek Usmonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azizbek Usmonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azizbek Usmonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Qizilqum

1 Şubat 2018 yılında Surkhon

31 Aralık 2018 yılında Qizilqum

Azizbek Usmonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azizbek Usmonov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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