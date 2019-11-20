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Azize dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Azize dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Azize dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlayacak.
20 Kasım 2019 Çarşamba 10:00
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