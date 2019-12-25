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  3. Azize dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Azize dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Azize dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Azize, Kartal'ın hayatını bir kez daha kurtarıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Azize dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu bölümde Kartal, Azize ve kardeşini görmeye hastaneye gitmiştir. Ancak beklenmedik bir misafir başta Kartal olmak üzere herkesin zor anlar yaşamasına sebep olur. Kartal duruma el koymaya çalışır ancak işler düşündüğü gibi gitmez. Adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken Kartal kendini yerde bulur. Fakat Kartal'ın hesap etmediği bir durum daha yaşanır. Azize adamı bayıltarak Kartal'ın hayatını bir kez daha kurtarır. 

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:45

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