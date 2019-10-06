Azize dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Başrollünde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in Kanal D'de yayınlanacak olan Azize dizisinin başlaması için geri sayım başladı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizide imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesi anlatılacak.

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İddiaya göre Azize dizisinin çekimleri 10 Ekim'de başlayacak. Azize'nin ilk bölümünün ise bu ay içinde seyircileri ile buluşması bekleniyor.

AZİZE DİZİSİ İLK FRAGMAN

AZİZE DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Azize'nin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, dizinin senaryosu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'a ait.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alıyor. Daha önce 2004 yılında ekranlarda Azize isimli bir dizi yayınlanmış. 2004 yılında yayınlanan Azize dizisi yapımcıları Sinan Akad ve Sevgi Birsel’di. Azize dizisi yönetmeni de Sevgi Birsel iken oyuncuları Ediz Hun, Ruhsar Öcal, İlkay Saran ve Yeliz Akkaya idi. Yıllar önce 2004 yılında yayınlanan Azize dizisinin genel hikayesi de şöyle özetlenmiş; modern çağın acımasız, duygusuz ve çıkar ilişkilerine inat, masumiyeti ve duyguları ön plana çıkaran bir dizi.