Aziziye’de Cumhur İttifakı doludizgin

AK Parti ve MHP Aziziye teşkilatları Cumhur İttifakı kapsamında istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine kadar olan süreçteki yol haritası belirlendi.

Programa AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş, AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Belediye Başkan Aday Adayları; Adnan Bozan, Zafer Taş, Yusuf Durmuş, Vahdettin Yaylalı, Ümit Efe ve MHP Aziziye Belediye Başkan Aday Adayları; Ahmet Ergül, Rafet Özdemir, Lokman Gerez, Mustafa Kızılyar ile Mehmet Musa Çakır katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Cumhur İttifakı çatısı altında, Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileriyle birlikte örnek bir çalışma sergileyeceklerini söyledi.

AK Parti Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın Cumhur İttifakı'nın Aziziye'deki adayı olduğunu ve yeniden belediye başkanlığı görevine gelebilmesi için teşkilat olarak yoğun bir çalışma sergileyeceklerini belirtti. Yapacakları çalışmaları MHP Aziziye Teşkilatıyla da fikir birlikteliği içerisinde yürütecekleri bilgisini veren Coşkun, Aziziye'de muvaffak olmak için gayret göstereceklerini söyledi.

MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdikleri doğrultuda bir seçim süreci geçireceklerini ifade etti. Cumhur İttifakı'nın ortak adayının AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan olduğunu ve dava arkadaşlarıyla birlikte bu eksende var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, Cumhur İttifakı ruhunun 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinde de üstün geleceğine inançlarının tam olduğunu belirti.

Orhan," Aziziye'de parti liderlerimizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak; birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde bir seçim dönemi geçireceğiz. Bugün bu anlamlı toplantıya iştirak eden AK Parti Aziziye İlçe Başkanımız Ensar Coşkun, MHP Aziziye İlçe Başkanımız Murat Karataş ve her iki partimizden de aday adayı olan misafirlerimizin tamamı bu güzel ilçede hizmet için burada bulunmaktalar. Aziziye için hizmet etme sevdasını kendilerine hedef belirlemiş bütün aday adaylarımız bizim için birer değer ve kıymet ifade etmektedirler. Bizler hem gönül hem de fikir birlikteliğiyle tek vücut olup bu şekilde çalışacağız. Amacımız Aziziye'yi getirdiğimiz noktadan daha da ileriye taşımak olacaktır." diye konuştu.

GÖNÜLLERE HİZMETE ADAYIZ

Seçim dönemi içerisinde sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmama hedeflerinde olduklarını söyleyen Başkan Orhan, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini Aziziye'de hayata geçirmek arzusu içerisinde olduklarını kaydetti.

Başkan Orhan, geride bıraktıkları 5 yıla yakın süre içerisinde belediyecilik uygulamalarının tamamında insan odaklı hizmetler ürettiklerini aktardı.

Başkan Orhan," Geride bıraktığımız görev süresi içerisinde vatandaşlarımızla görüş birlikteliğine vararak projeler ürettik. Ortaya çıkan problemleri yine istişare mekanizması bünyesinde çözdük. İnşallah göreve yeniden gelmemiz halinde daha vizyoner projelerimizle Aziziye'ye hizmet etmeye, Aziziye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Program fikir alışverişlerinde bulunulması ve iyi dilek temennilerinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA