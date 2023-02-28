Azizkhon İsokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azizkhon İsokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azizkhon İsokov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azizkhon İsokov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azizkhon İsokov 23 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азизхон Исоков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azizkhon İsokov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azizkhon İsokov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Azizkhon İsokov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azizkhon İsokov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Azizkhon İsokov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azizkhon İsokov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor U21

30 Temmuz 2022 yılında Surkhon

Azizkhon İsokov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azizkhon İsokov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Azizkhon İsokov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.