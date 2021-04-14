Azmeden gençlerin büyük başarısı! Küçük bir ilçede kurulan hentbol takımını Süper Lig'e taşıdılar

Kastamonu'da hayata geçirilen projeyle farklı illerden getirilen öğrencilerden oluşturulan Araç Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Kentte, 2014 yılında başlatılan bir projeyle farklı illerden, hentbol oynamaya uygun ancak bu imkanı bulamayan öğrenci arayışına girildi.

Antrenör Fatih Muhammed İkbal, Çorum, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Yalova'dan belirlediği 8 sporcuyu Kastamonu'ya getirdi. Lise ve ortaokulda okuyan öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bir ev tutuldu ve eğitim masrafları konusunda da yardımcı olundu. Hem eğitim hayatlarını sürdüren hem de Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nde hentbol oynayan öğrencilerin takımı 2,5 yıldır Araç Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak faaliyetlerini Araç ilçesinde sürdürüyor.

"İDDİALI BİR TAKIM"

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, iddialı bir takım olduklarını söyledi. Sporcuların bir arada olmalarının büyük bir avantaj olduğunu anlatan Sarıkaya, "Bizim ve arkadaşlarımızın desteğiyle, hatta ceplerimizden para katarak bu işe gönül verdik ve bu sonuca ulaştık. Çok mutluyuz. Onlarla gurur duyururuz." dedi.

Küçük bir ilçede yaşadıklarına işaret eden Sarıkaya, "Dışarıdan destekler alarak kendi güçlerimizi de birleştirip şampiyonluk tabii ki herkesin hedefi ama düşmeden orta sıralarda başarılı bir şekilde Türkiye'mizde ve dışarıda takımımıza sahip çıkarak onları gerekli noktalara taşımak hedefimiz." yorumunu yaptı.

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA VİZE ALMAK"

Kulüp başkanı Tevfik Demir Özdemir ise kulüp bünyesinde 18 sporcu bulunduğunu belirtti. Özdemir, "Bizler kendi sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bir taraftan da eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Hedefimiz önümüzdeki yıl ilk 4 içinde olarak Avrupa kupalarına vize almak. Profesyonel kulüpler yabancı transfer yapıp yıldız oyuncuları toplayarak Avrupa kupasına çıkmayı düşünüyor. Yönetim ve ilçe halkımızın anlayışı bu değil. Biz kendi kadrolarımızla bir yere getirmek istiyoruz."

Antrenör Fatih Muhammed İkbal de yaklaşık 7 yıl önce bir proje hazırladıklarını aktardı ve şöyle devam etti: "Onların elinden tutup daha üst seviyeye nasıl taşıyabiliriz, hem sporcu hem öğrenci anlamında hem de bundan sonraki kendi yaşantılarıyla ilgili nasıl bir dokunuş yapabiliriz hala bunlarla uğraşıyoruz. Bence çoğu bunları hak ediyor. İyi yerlere geleceklerini ileride A Milli Takım'ın iskeletini oluşturacaklarını düşünüyorum."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı