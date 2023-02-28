Azmi Ghouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azmi Ghouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azmi Ghouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azmi Ghouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azmi Ghouma 27 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da عزمي غومة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azmi Ghouma Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azmi Ghouma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Azmi Ghouma'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Azmi Ghouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azmi Ghouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azmi Ghouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azmi Ghouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CS Sfaxien

2 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Azmi Ghouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azmi Ghouma şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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