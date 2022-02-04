Aznif ne demek, TDK'ya göre Aznif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aznif ne demek? Aznif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aznif kelimesi. Peki aznif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aznif nedir, aznif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AZNİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aznif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aznif kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre aznif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir domino oyunu türü

