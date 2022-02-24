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Azol ne demek, TDK'ya göre Azol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Azol kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Azol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Azol nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Azol kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Azol ne demek, TDK'ya göre Azol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azol ne demek? Azol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azol kelimesi. Peki azol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azol nedir, azol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AZOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Azol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre azol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Heterosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfı

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