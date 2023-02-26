Azola Matrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azola Matrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azola Matrose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azola Matrose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azola Matrose 27 Mart 2003 tarihinde Gqeberha, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azola Matrose Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azola Matrose, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azola Matrose'nin Chippa United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azola Matrose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azola Matrose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azola Matrose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azola Matrose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Chippa United

1 Temmuz 2022 yılında Orlando Pirates

2 Temmuz 2022 yılında Chippa United

30 Haziran 2023 yılında Orlando Pirates

Azola Matrose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azola Matrose şuan Chippa United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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