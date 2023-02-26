Azola Ntsabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azola Ntsabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azola Ntsabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azola Ntsabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azola Ntsabo 25 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azola Ntsabo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azola Ntsabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azola Ntsabo'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azola Ntsabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azola Ntsabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azola Ntsabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azola Ntsabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2021 yılında All Stars

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Azola Ntsabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azola Ntsabo şuan Chippa United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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