Azra Akın evliliğinin 3. yılını dans paylaşımı ile kutladı!
Azra Akın, eşi Atakan Koru ile evliliklerinin 3. yılında sosyal medya hesabından düğünde eşiyle dans ederken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Azra Akın'ın bu paylaşımı takipçiler tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.
Eşi Atakan Koru'yla mutlu bir evlilik sürdüren Dünya güzeli Azra Akın, evliliklerinin 3. senesinde sosyal medya hesabı instagram üzerinden düğünde yaptıkları dansı paylaştı. ''Seninle her şeye varım ben.
Sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle. Sen iste canım senin olsun'' notuyla paylaşımını video takipçilerinde çokça beğeni ve yorum aldı.
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25 Ağustos 2020 Salı 10:37
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