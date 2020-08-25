Azra Akın evliliğinin 3. yılını dans paylaşımı ile kutladı!

Azra Akın, eşi Atakan Koru ile evliliklerinin 3. yılında sosyal medya hesabından düğünde eşiyle dans ederken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Azra Akın'ın bu paylaşımı takipçiler tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.