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Azra Akıncı kimdir?

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu olmasının ardından takımdaki cimnastikçilerden birisi olan Azra Akıncı, Azra Akıncı kimdir? sorusu ile internette çokça aratılanlara arasında yerini aldı. Biz de bu konuyu haberimizde derledik.

Azra Akıncı kimdir?

Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyayı Türkiye'ye kazandıran milli cimnastikçilerden olan Azra Akıncı, internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde yer verdik.

AZRA AKINCI KİMDİR?

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nda ilk kez Avrupa şampiyonu olan takımda yer alan Azra Akıncı ve arkadaşlarına sosyal medya üzerinden çokça tebrik mesajı yağdı. Cimnastikte müthiş bir yükseliş yakalayan Akıncı, adını Türk cimnastiğine tarihi bir başarı sağlayarak tarihe altın harflerle yazdırdı.

Azra Akıncı kimdir?

NE OLDU?

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti. Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı. 

Okan Gül
Video Editörü


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