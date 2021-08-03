Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde her şey ortaya çıktı! Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi dehşete düşürdü

Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3.sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz Çarşamba günü ablasıyla tartışmış, kendisinden haber alınamamıştı. Daha sonra Adana'dan gelen babasının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun en son görüştüğü kişi olan 48 yaşındaki emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın çapraz sorguluyla ifadesini almış ve cinayeti itiraf etmesini sağlamıştı.

KAFEDE TANIŞMIŞLAR

Cani hislerle genç kızı öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın, ifadesi ortaya çıktı. Sözcü Gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Ayhan, emlak şirketi sahibi olduğunu ifade ederek 2013’te eşinden boşandığını, bir oğlunun bulunduğunu söyledi. Ayhan, 16 Temmuz’da Konyaaltı’nda kafeye gittiğini, kafede servis elemanı olan Azra ile tanıştığını belirterek kendisine iş teklifi yaptığını, karşılıklı telefonlarını aldıklarını söyledi.

28 Temmuz’da Azra’nın koronavirüs salgınına yakalandığını öğrenince mesaj yazdığını ifade eden Ayhan, kızın “Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor” dediğini söyledi.

Azra’yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, kızın ilacını alıp eve dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

ABLASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Ayhan ifadesinin devamında Azra'nın arkadaşını aradığını belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşı cevap vermedi. ‘Uyumuş, telefonu duymuyor’ dedi. ‘Evine bırakayım mı?’ diye sordum. ‘Ablam ile kalmak istemiyorum’ demesi üzerine ‘Bende kalabilirsin’ dedim. Azra, ablası aradığında ‘Eve dönmeyeceğim, sana bahsettiğim arkadaşımda kalacağım, beni merak etme’ dedi.”

"BOĞAZINI HAREKETSİZ KALANA KADAR SIKTIM"

Daha sonra genç kızı evine getirdiğini ifade eden Ayhan, Azra salonda uyurken, kendisinin ise odaya geçtiğini ifade etti. Saatlerce alkol kullandıktan sonra uyuşturucu hapı aldığını anlatan Ayhan, saat 13’te odadan çıktığında Azra’nın üzeri açık şekilde uyuyor olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

“Üzerini örttüğüm sırada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp ‘Ne yapıyorsun’ diyerek, bağırıp yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim ve ‘Sus ne bağırıyorsun’ diyerek, iki elimle Azra’nın boğazını hareketsiz kaldığı ana kadar sıktım. Nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım.”

MARKETTEN TESTERE ALMIŞ

Azra’nın telefonu ve terliğini el valizine doldurup evden çıktığını anlatan Ayhan, cep telefonunu Boğaçay’a, terliği çöpe attığını söyledi. Sitede kamera olduğu için Azra’nın cesedini parçalayarak çıkarmaya karar verdiğini belirten Ayhan, dönüşte marketten ağaç testeresi aldığını söyledi.

KAFASINI GÖVDESİNDEN AYIRIP UÇURUMDAN ATMIŞ

Ayhan, genç kızın cesedini banyoya taşıdığını ve et bıçağı il kafasını gövdesinden ayırdığını belirterek, kafayı poşete daha sonra ise poşeti spor çantasına koyarak evden çıktığını anlattı. Seyir Terası mevkisindeki ormana girdiğini kaydeden Ayhan, Azra’nın başını uçurumdan attığını söyledi.

KOL VE BACAKLARINI AYIRIP ÇÖP POŞETİNE KOYMUŞ

Genç kızın başını uçurumdan attıktan sonra eve döndüğünü kaydeden Ayhan, sızdığını ve ertesi gün hava aydınlanırken uyandığını ifade etti. Küvetteki cesedin kol ve bacaklarını parçalara ayırıp çöp poşetlerine koyduğunu, poşetleri spor çantaya koyup boynuna asarak arabaya taşıdığını ifade eden Ayhan, Kirişçiler Köyü’ne yakın ormanlık alana giderek, her parçayı bir çalının içine attığını söyledi.

GÖVDESİNİ İKİ PARÇAYA AYIRMIŞ

Eve dönünce Azra’nın gövdesini iki parçaya ayırdığını, bu parçaları da Kirişçiler’deki ormanda çalılara koyduğunu söyledi.

Ayhan, kanı temizlemek için banyoda kova içerisinde çamaşır suyuna bastığı Azra’nın eşyaları ile bıçak ve testereyi spor çantaya doldurduğunu söyledi. Bıçak ve testereyi Boğaçay’a attığını anlatan Ayhan, eşyaları çöpe bıraktığını anlattı.

BAŞINI ATTIĞI NOKTAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Azra’ya cinsel istismarda bulunmadığını belirten Ayhan, “Bağırıp yüzümü tırmalaması üzerine paniğe kapıldım. Polise şikayet eder korkusu ile boğazını sıktım ve öldürdüm” dedi. Ayhan, savcılıkta, Azra’nın kafasını attığı noktayı hatırlayamadığını anlatarak, şunları söyledi:

“Başını attığım yer uçurumdur. Yabani hayvanların bulunduğu yerdir. Herhangi bir hayvanın götürme ihtimali vardır. Azra’nın baş kısmını saklamadım.”

KATİL PİŞMANMIŞ

Ayhan, Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde ise “Çok pişmanım. Böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim. Olayı planlamadım” dedi.

Kaynak: Bölge Gündem, Sözcü, AA.

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