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Azra Gülendam Haytaoğlu son yolculuğuna uğurlandı...

Antalya’da kaybolmasının ardından, 5 gün sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve cesedi parçalanmış biçimde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Azra Gülendam Haytaoğlu son yolculuğuna uğurlandı...

Kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde cesedi bulunan, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3.sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan isimli katil tarafından öldürüldü. Olaya ilişkin Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli şahıs gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan poliste verdiği ifadede Azra’yı evinde boğarak öldürdüğünü sonra da apartmanda gizli kamera olduğu gerekçesiyle cesedini parçalara ayırarak evden çıkarması gerektiğini söyledi. Katil zanlısının olay yerini göstermesi üzerine Antalya’da ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’na ait ceset parçalarına rastlanıldı. Acı haberin ardından Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu ve yakınları Antalya’ya giderek DNA örnekleri verdi. Yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının Azra Gülemdam Haytaoğlu ile uyuştuğu tespit edildi. 

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Murat Ayhan ise çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu son yolculuğuna uğurlandı...

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp kurumundaki işlemlerin ardından Azra’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere memleketi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesine götürüldü.

Kadirli ilçesi Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervispaşa Ortaokulu bahçesinde kurulan taziye yerinde Azra Gülendam Haytaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

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