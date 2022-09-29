Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katletmişti! Mustafa Murat Ayhan intihar etti!

Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan kaldığı hücrede intihar ederek hayatını kaybetti.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katletmişti! Mustafa Murat Ayhan intihar etti!

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülendam Haytaoğlu'nu geçtiğimiz yıl vahşice katledip 13 parçaya ayırdıktan sonra ormana saklayan ve ortadan kaybolan Mustafa Murat Ayhan cinayetten günler sonra yakalanarak cezaevine gönderilen katilin durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katletmişti! Mustafa Murat Ayhan intihar etti!

NE OLMUŞTU?

28 Temmuz 2021 yılında evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesinin emniyete verdiği kayıp ihbarı sonrası Haytaoğlu 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık bir alanda bulunmuştu. Hayatını kaybeden genç kızın telefonunda son görüştüğü kişi olan Mustafa Murat Ayhan'ı gözaltına aldıktan kısa bir süre sonra serbest bırakmıştı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katletmişti! Mustafa Murat Ayhan intihar etti!

Serbest bırakıldıktan günler sonra Haytaoğlu'na ait son görüntülerde bir benzin istasyonunda yanında Mustafa Murat Ayhan'ın görülmesi üzerine Ayhan yeniden gözaltına alında ve soruşturma derinleştirildi. Ayhan soruşturmada genç kıza ilk olarak cinsel saldırıda bulunduğunu ardından boğarak öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırarak ormanlık bir alan götürdüğünü itiraf etti. Olayın aydınlanmasından sonra Mustafa Murat Ayhan, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklandı. Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.

HÜCRESİNDE İNTİHAR ETTİ

Ayhan, dün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar etti. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülmek üzere ambulansla yola çıkarılan Ayhan'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katletmişti! Mustafa Murat Ayhan intihar etti!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!
İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!
AK Parti kaynaklarından MİR ödeme sistemi ve doğalgaz alımına ilişkin açıklama! "Uygun doğalgaz için çalışma var"
AK Parti kaynaklarından MİR ödeme sistemi ve doğalgaz alımına ilişkin açıklama! "Uygun doğalgaz için çalışma var"
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında konuştu, gündemi değerlendirdi
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında konuştu, gündemi değerlendirdi
Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki
Son dakika | MGK toplantısı sonrası açıklama! Yunanistan'a sert tepki
Son Haberler
29 Eylül 2022 Günlük burç yorumları | Koç, bir karar ver artık, Başak, sorunların çoğalacak!
29 Eylül 2022 Günlük burç yorumları | Koç, bir karar ver artık, Başak, sorunların çoğalacak!
Faiz indirimi açıklaması piyasaları hareketlendirdi! Dolar ve Euro kuru hızlı yükseldi! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Faiz indirimi açıklaması piyasaları hareketlendirdi! Dolar ve Euro kuru hızlı yükseldi! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Altındaki rüzgar tersine döndü! Düşüşe geçen gram ve çeyrek altın yükseldi, yatırımcı memnun kaldı! İşte güncel altın fiyatları
Altındaki rüzgar tersine döndü! Düşüşe geçen gram ve çeyrek altın yükseldi, yatırımcı memnun kaldı! İşte güncel altın fiyatları
Ünlü rapçiden hayranlarını kahreden haber! Vefat haberi sevenlerini yasa boğdu!
Ünlü rapçiden hayranlarını kahreden haber! Vefat haberi sevenlerini yasa boğdu!
AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! "6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var"
AK Parti Mustafa Şen'den altılı masa için ağır sözler! "6’lı masada Biden var, PKK var, FETÖ var"
Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul Sultanbeyli'deki tencere fabrikasında yangın
Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul Sultanbeyli'deki tencere fabrikasında yangın
Çok Okunanlar
29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!
29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!
İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!
İSKİ açıkladı! İstanbul Avcılar'da 24 saat sular kesik olacak!
Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!
Sultanbeyli'de korkutan fabrika yangını! 13 saat sonra kontrol altına alındı!
Alkol tiryakilerine kötü haber! O içki grubuna zam geldi!
Alkol tiryakilerine kötü haber! O içki grubuna zam geldi!
İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var!
İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var!
Narkotikten nefes kesen operasyon! 91 kişi gözaltına alındı
Narkotikten nefes kesen operasyon! 91 kişi gözaltına alındı
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı