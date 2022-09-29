Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katletmişti! Mustafa Murat Ayhan intihar etti!

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülendam Haytaoğlu'nu geçtiğimiz yıl vahşice katledip 13 parçaya ayırdıktan sonra ormana saklayan ve ortadan kaybolan Mustafa Murat Ayhan cinayetten günler sonra yakalanarak cezaevine gönderilen katilin durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

28 Temmuz 2021 yılında evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesinin emniyete verdiği kayıp ihbarı sonrası Haytaoğlu 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık bir alanda bulunmuştu. Hayatını kaybeden genç kızın telefonunda son görüştüğü kişi olan Mustafa Murat Ayhan'ı gözaltına aldıktan kısa bir süre sonra serbest bırakmıştı.

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Serbest bırakıldıktan günler sonra Haytaoğlu'na ait son görüntülerde bir benzin istasyonunda yanında Mustafa Murat Ayhan'ın görülmesi üzerine Ayhan yeniden gözaltına alında ve soruşturma derinleştirildi. Ayhan soruşturmada genç kıza ilk olarak cinsel saldırıda bulunduğunu ardından boğarak öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırarak ormanlık bir alan götürdüğünü itiraf etti. Olayın aydınlanmasından sonra Mustafa Murat Ayhan, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklandı. Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.

HÜCRESİNDE İNTİHAR ETTİ

Ayhan, dün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar etti. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülmek üzere ambulansla yola çıkarılan Ayhan'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.