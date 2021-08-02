Azra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Mehmet Ayhan kimdir? Kaç yaşında?

Antalya'ya ablası ile yaşayan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, koronavirüs salgını belirtileri göstermesi nedeniyle hastaneye gitti. Daha sonra test sonucu pozitif çıkan Azra, durumu ablasına söyledi. Ablasının kendisine dikkat etmediğini söylemesiyle iki kardeş arasında çıkan tartışma çıktı. Daha sonra evden ayrılan Azra'dan haber alınmadı. Adana'dan gelen babası durumu polis ekiplerine bildirdi.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'YU KİM ÖLDÜRDÜ? NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Harekete geçen polis genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Polis ekipleri Azra'nın iş için emlakçı Mustafa Murat Ayhan (48) isimli bir kişinin evine gittiğini belirledi. Ayhan'ın, bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli yapılan çapraz sorgu sonrası genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı. Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KATİL KİM? MUSTAFA MEHMET AYHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katilin adının Mustafa Murat Ayhan olduğu tespit edildi. Ayhan'ın emlakçı olduğu ifade edildi.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

A Haber muhabiri Yasin Anzerli, cinayete ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

"28 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu. Bir iş vesilesiyle tanıştığı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği tespit edildi. Bu kişinin emniyetteki ifadesinde şüpheli ifadelerini emniyet güçleri tespit etti. Ardından yapılan şahsın evindeki ve o mahalledeki sokak mobesesinden görüntülerinden yapılan incelemede bir valiz taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine tekrar bir gözaltı kararı ardından sorgusu tekrar devam etti ve emniyet güçlerinin çapraz sorgusu sonrasında ise suçunu itiraf etti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemesi için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırarak bavullarla dışarı çıkardığını kabul etti. Ve o parçaları tek tek çıkardığını söyledi. Antalya'da Kepez'de ormanlık bir alanda bu parçaları gömdüğünü itiraf etti ve emniyet güçlerinin de olay yerine, cinayetin olduğu noktadaki kriminal incelemeler hem de şahsın belirttiği ceset gömülerine gidildiğinde de maalesef genç kızın bedeni ortaya çıktı. "