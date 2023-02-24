Azur Aljkanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azur Aljkanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azur Aljkanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azur Aljkanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azur Aljkanovic 6 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aljkanović Azur şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azur Aljkanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Azur Aljkanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Azur Aljkanovic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azur Aljkanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azur Aljkanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Azur Aljkanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azur Aljkanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

2 Şubat 2022 yılında Zvijezda G.

Azur Aljkanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azur Aljkanovic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Azur Aljkanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.