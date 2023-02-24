Azur Mahmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azur Mahmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azur Mahmic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azur Mahmic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azur Mahmic 6 Mayıs 2003 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azur Mahmic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azur Mahmic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azur Mahmic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azur Mahmic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azurmahmic/

http://www.facebook.com/azur.mahmic.9

Haberin Devamı

Azur Mahmic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azur Mahmic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Azur Mahmic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azur Mahmic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Celik U17

29 Temmuz 2020 yılında Mladost Kakanj

15 Temmuz 2021 yılında NS Mura

1 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

Azur Mahmic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azur Mahmic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Azur Mahmic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.