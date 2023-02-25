Azzedine Berriah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Berriah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Azzedine Berriah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azzedine Berriah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.