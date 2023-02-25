Azzedine Berriah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Berriah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azzedine Berriah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Azzedine Berriah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Azzedine Berriah 16 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Azzedine Berriah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına - tarihinde katılmıştır. Azzedine Berriah'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Azzedine Berriah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Azzedine Berriah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Azzedine Berriah şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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