Azzedine Doukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Doukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azzedine Doukha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azzedine Doukha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Azzedine Doukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Doukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azzedine Doukha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Doukha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azzedine Doukha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azzedine Doukha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azzedine Doukha 5 Ağustos 1986 tarihinde Chettia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عز الدين دوخه şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azzedine Doukha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azzedine Doukha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Azzedine Doukha'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Azzedine Doukha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azzedine Doukha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Azzedine Doukha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azzedine Doukha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2006 yılında JSM Tiaret

1 Ocak 2007 yılında MO Béjaïa

1 Temmuz 2008 yılında MC Alger

1 Ocak 2010 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2014 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2016 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2017 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2018 yılında Al-Raed

19 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

22 Ağustos 2022 yılında CR Belouizdad

Azzedine Doukha kimdir

Azzedine Doukha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azzedine Doukha şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASO Chlef

Azzedine Doukha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 1 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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Azzedine Doukha nereli

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