Azzedine Ounahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Ounahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azzedine Ounahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azzedine Ounahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azzedine Ounahi 19 Nisan 2000 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عز الدين اوناهي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azzedine Ounahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trivela SM yapmaktadır. Azzedine Ounahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpik Marsilya futbol takımında oynamaktadır. Olimpik Marsilya takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Azzedine Ounahi'nin Olimpik Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Azzedine Ounahi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azzedine_ounahi/

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http://www.facebook.com/azzedineounahi14

Azzedine Ounahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azzedine Ounahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Azzedine Ounahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azzedine Ounahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında R. Strasbourg B

4 Ağu 2020 yılında US Avranches

14 Temmuz 2021 yılında Angers SCO

29 Ocak 2023 yılında Marsilya

Azzedine Ounahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azzedine Ounahi şuan Olimpik Marsilya takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Azzedine Ounahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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