Azzedine Ounahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Ounahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azzedine Ounahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azzedine Ounahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Azzedine Ounahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Ounahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azzedine Ounahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azzedine Ounahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azzedine Ounahi 19 Nisan 2000 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عز الدين اوناهي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azzedine Ounahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trivela SM yapmaktadır. Azzedine Ounahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpik Marsilya futbol takımında oynamaktadır. Olimpik Marsilya takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Azzedine Ounahi'nin Olimpik Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Azzedine Ounahi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azzedine_ounahi/

http://www.facebook.com/azzedineounahi14

Azzedine Ounahiboyu ve yaşı kaç

Azzedine Ounahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azzedine Ounahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Azzedine Ounahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azzedine Ounahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında R. Strasbourg B

4 Ağu 2020 yılında US Avranches

14 Temmuz 2021 yılında Angers SCO

29 Ocak 2023 yılında Marsilya

Azzedine Ounahi kimdir

Azzedine Ounahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azzedine Ounahi şuan Olimpik Marsilya takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Azzedine Ounahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Azzedine Ounahi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Benjamin Lecomte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lecomte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Lecomte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lecomte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erhan Sengul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Sengul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erhan Sengul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Sengul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Sotoca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Sotoca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Sotoca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Sotoca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samet Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samet Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları