B12 vitaminini diğer vitaminlerden ayıran en genel özelliği vücut tarafından karşılanamaması ve dışarıdan alınmasıdır. B12 eksikliği, birçok kronik hastalıklara zemin hazırlaması ve sinir fonksiyonlarını etkilemesi nedeniyle ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Biz de bunun üzerine haberimizde B12 vitamin eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 vitamin eksikliğine hangi besinler iyi gelir? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bağırsakların çalışmasına etki ederek kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

B12 vitamini eksilince sinir hücreleri yeteri kadar beyne uyarıcı veremez bu da beyin yorgunluğunu artırır. Buna bağlı stres ve gerginlik gibi ruhsal rahatsızlıklar artar.

Vücudun hastalıklara karşı direncinin azalmasının nedenleri arasında B12 vitamin eksikliği vardır. Özellikle sürekli grip ve yorgunluk halleri bu yüzden yaşanır.

Zayıflayan sinir hücreleri gerekli vitamin ve mineralleri vücutta ölü hücrelere yetiştiremediklerinde buralara yenilenen kök hücreler zayıflar. Bu da kırılmaya ya da dökülmeye neden olur.

Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de B12 eksikliği belirtileri arasındadır.

Nadiren de olsa vücudun ısı oranı artar. Ter bezleri hızlı çalıştığından ateş basması ve terleme olayları sıklıkla yaşanır. Bu havalar bağlı ortaya çıkmaz.

Ellerde ve ayaklarda sürekli karıncalanma ve yanma hissinin artmasının yanı sıra konuşmada zorluk çekme ve hafıza geriliği en ciddi belirtileri arasındadır.

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNE HANGİ BESİNLER İYİ GELİR?

Deniz ürünleri

Et

Süt ve süt ürünleri

Mantar