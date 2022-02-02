BA.2 tehdidi! Omicron'un alt varyantı olan virüs çok daha bulaşıcı! Uzmanlar kritik uyarıyı yaptı!

Omicron tüm dünyayı etkisi altına almışken, yeni bir alt varyantı olduğu belirtilen BA.2, İngiltere'de tespit edilmesinin ardından Danimarka, İsveç ve Hindistan gibi ülkelerde de ortaya çıkmış ve hızla yayılmaya başlamıştı.

BA.2'yle ilgili konuşan uzmanlar, alt varyantın, orijinaline göre daha hızlı yayıldığını açıkladı.

Koronavirüs varyantı Omicron'un yeni bir alt tipi BA.2 varyantı, Danimarka, İngiltere, Hindistan, İsveç ve diğer birçok ülkede hızla yayılıyor. BA.2'nin orijinal varyantına göre 1.5 kat daha hızlı yayıldığına dikkat çeken uzmanlar, aşı olunması gerektiğini söyledi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Yeni alt varyantın Danimarka'da baskın hale gelmeye başladı. BA.2 için sürprizli bir virüs diyemeyiz. Omicron’dan 1.5 kat daha hızlı yayıldığını biliyoruz” dedi.

"DAHA HIZLI YAYILIYOR"

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da yaptığı açıklamada, BA.2 için şu an için endişe edecek bir tablo olmadığını ancak gelecek günlerde yeni varyantların ortaya çıkma riski olduğunu dile getirdi. Milliyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Ertuğrul, BA.2’nin kaynağının Hindistan olduğuna dair bilgiler olduğunu belirterek, “BA.2, Omicron’a göre 1.5 kat daha hızlı bulaşma etkisi gösteriyor. Buradaki asıl risk ve endişemiz gelecek aylarda, virüsün genetik yapısında büyük değişim yaşanarak daha kötü bir varyantın ortaya çıkma ihtimali. Bu nedenle toplumsal bağışıklığın iyi bir yöntem olmadığını, herkesin aşılanması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz” dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden yapılan açıklamada, BA.2'nin bulaşma açısından üstünlüğe sahip olması nedeniyle baskın hale gelebileceğine işaret edildi. Açıklamada, "BA.2’ye bağlı infeksiyonlarda hastaneye yatış ve sistematik gözlemler henüz eksik olmakla birlikte ilk izlenimler fark olmadığı yönünde” dendi.

"ÖLÜM ARTIYOR, TEHLİKE BÜYÜK"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, günlük koronavirüs vaka sayılarının ilk defa 90 binlerin üzerine çıktığını belirtti. Bu durumun, hastalığın yaygın olduğu anlamına geldiğini söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"90 bin bandında günlük yeni vaka ilan ediyorsanız hastalık halen ülkeyi tehdit ediyor demektir. Bu varyantın en önemli özelliği, çok hızlı yayılıyor olması. Yani yürürken karşılaştığınız pek çok kişi hastalık taşıyıcısı olabilir. Omicron’un ilk görüldüğü dönemlerden sonra Türkiye’de ölüm sayılarında bir düşme eğilimi vardı ama şu anda ölüm sayılarında da artma olduğuna göre Türkiye hâlâ Kovid-19 vakaları ile ilgili tehdit altında."

DANİMARKA NORMALE DÖNDÜ

Avrupa ülkeleri, yüksek aşılama ve hafif semptomlara sahip Omicron’un baskın varyant olması nedeniyle salgın tedbirlerini gevşetiyor. Omicron'un alt varyantı BA.2’nin de baskın hale geldiği ülkelerin başında gelen Danimarka, Omicron ile başa çıkmak için yüksek aşılama oranına güvenerek, rekor sayıda vakaya rağmen tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Normal hayata dönen Danimarka’da Kovid sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı, tüm kısıtlamalar kaldırıldı.