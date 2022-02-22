BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAhlat ne demek, TDK'ya göre Ahlat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?NATO da Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacak! Genel Sekreter Jens Stoltenberg taviz vermedi! "Rusya güç kullanırsa bedelini öder"İmlik ne demek, TDK'ya göre İmlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çelik Levha Bükücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTV8 canlı yayın Survivor All Star 29. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 2. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Destan 12. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 1. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş ilk bölüm izle Youtube
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  4. BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!

BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!

BA.2 varyantı, bazı ülkelerde artışa geçti. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantının yeni bir dalga oluşturması durumuna ilişkin tedirgin edici açıklamalarda bulundu...

BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!

Omicron'un alt varyantı “BA.2”'nin daha tehlikeli bir virüs olabileceği belirtildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantının dünyada hızlı biçimde yayılacağını söyledi.

BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!

YENİ BİR DALGA OLUŞTURABİLİR

TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, "BA.2 Türkiye'de de baskın varyant haline gelir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"BA.1 yani Omicron'un kendi asıl varyantını geçirenlerin bağışıklıklarının yeterince oluşmadığını biliyoruz. Çünkü Omicron bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Diğer varyantlardan daha akıllıca davranıyor ve bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Bu nedenden dolayı da diğer varyantlara göre yeterli bağışıklık oluşturamayabiliyor. Buna bağlı olarak da hastalar üst üste birkaç enfeksiyon atağı geçirebiliyorlar. Şimdi burada BA.2 eğer böyle bir durum oluşturursa o zaman bizim ülkemize de girmesi durumunda tekrar bir dalga oluşabilir ve sayılarında bir artış olabilir."

BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!

NORMALLEŞME İÇİN ERKEN

Normalleşme sürecini hızlandırmanın erken olduğunu belirten Ertuğrul şunları aktardı:
"Dünyada pandemi tüm hızıyla devam ediyor. Hala virüs tüm hızıyla insanlara bulaşmaya devam ediyor ve hala yüz binlerce insanı etkilemeye de devam ediyor. Şimdi böyle bir süreç içerisinde pandemiden şu anda veya önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkıyoruz demek bence yanıltıcı olur. Çünkü süreci görmemiz, sürece göre adım atmamız gerekir. Ben de o nedenle Avrupa ülkelerinin bugün başlattıkları normalizasyonun aslında bir miktar erken olduğunu düşünüyorum. Hele hele bizim ülkemizde bu normalizasyon sürecine girmek de bence erken bir dönem."

BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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