Ba Muaka Simakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ba Muaka Simakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ba Muaka Simakala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ba Muaka Simakala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ba Muaka Simakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ba Muaka Simakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ba Muaka Simakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ba Muaka Simakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ba Muaka Simakala 28 Ocak 1997 tarihinde Eschweiler şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Chance Simakala Ba Muaka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ba Muaka Simakala Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Ba Muaka Simakala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ba Muaka Simakala'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ba Muaka Simakala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chance_simk/

Ba Muaka Simakalaboyu ve yaşı kaç

Ba Muaka Simakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ba Muaka Simakala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ba Muaka Simakala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ba Muaka Simakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2012 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2016 yılında Gladbach

8 Ağu 2018 yılında Roda JC

31 Ocak 2020 yılında SV Elversberg

15 Temmuz 2020 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Ba Muaka Simakala kimdir

Ba Muaka Simakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ba Muaka Simakala şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB 08 Aachen, Alemannia Aachen (-2011), Borussia Mönchengladbach (2011-2016)

Ba Muaka Simakala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Ba Muaka Simakala nereli

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