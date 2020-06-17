Baba 2 filmi sinemaseverler tarafından bir hayli beğenilmesinin ardından bu kez televizyon ekranlarında yayımlanıyor. Al Pacino'nun başrolünde oynadığı film hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Baba 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?, süresi ne kadar?

BABA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç Vito Corleone, Amerika'ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York şehri'nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir.Bu arada, 50 yıl sonra, Michael Corleone, Washington'da senato komitesine aile işleriyle ilgili ifade vermektedir.1972 yapımı ilk filmin devamı niteliğinde, yine yazar Mario Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın yaratıcı ellerinden çıkmış usta işi bir yapım. Eleştirmenler tarafından, önceki filmden daha başarılı bulunan az sayıdaki devam filminden biri olarak kabul ediliyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale

FİLMİN SÜRESİ,YAPIM YILI

Süre: 3s 20dk

Tür: Polisiye, Dram



Ülke ABD

Yapım Yılı: 1974

Vizyon Tarihi: 20 Aralık 1974 Cuma

Senaryo: Mario Puzo, Francis Ford Coppola