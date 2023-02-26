Baba Abdulai Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Abdulai Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Abdulai Musah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Abdulai Musah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Abdulai Musah 18 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Abdulai Musah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Baba Abdulai Musah'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baba Abdulai Musah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Abdulai Musah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baba Abdulai Musah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Abdulai Musah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Abdulai Musah şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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