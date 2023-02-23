Baba Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Alhassan 3 Ocak 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Alhassan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Baba Alhassan'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baba Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Alhassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baba Alhassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2020 yılında FC Hermannstadt

Baba Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Alhassan şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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