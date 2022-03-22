Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba 6.bölümüyle Show TV izleyicisinin karşısına çıktı. İlgiliyle izlenen dizisi işleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için Baba dizisi 6. bölüm full, tek parça izle SHOW TV | Baba son bölüm izle Youtube haberimizde...

BABA DİZİSİ 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE SHOW TV | BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kadir’in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır.

Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır.

Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan’ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan’ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

BABA DİZİSİ 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE SHOW TV

BABA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

BABA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE SHOW TV