Show TV’de bu sefer de çok ses getirecek Baba dizisi ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Dizinin ilk teaserı büyük ilgi uyandırırken, Baba dizisinin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Baba dizisinin konusu nedir? Baba oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularının yanıtına yer verdik...

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Baba dizisinin konusu ve oyuncuları henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte yayınlanan ilk teaserda 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki 'Agah Beyoğlu' rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer’in yer aldığı görüldü. Aynı zamanda Söz ve Arıza dizileriyle beğeni toplayan Tolga Sarıtaş da Baba dizisinin kadrosunda yer alıyor.

BABA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Baba dizisinde gazeteci Birsen Altuntaş, haberine göre, Çukur dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin Atalar’ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatıyor.Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş dizide baba oğlu oynayacak.

Kalabalık bir kadrosu olan dizide ayrıca Beril Pozam, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar ve Taner Rumeli’nin de adı geçiyor.