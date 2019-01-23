Baba ile oğluna, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde geçen yıl kız kardeşi ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 10 Eylül 2018'de Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın Kırklareli'nde yaşadıkları evde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüpheli baba Abdulkadir Yıldırım'ın (54) oğlu Abdulvahap Yıldırım'ı (28) yanına alarak, Caner Atlı'yla birlikte yaşayan kızı Tuğba Yıldırım'ı getirmek için İstanbul'dan Kırklareli'ne gittiği belirtildi.

Babanın kızı Tuğba Yıldırım'ı almak istediği anlatılan iddianamede, kızının gelmek istememesi üzerine baba Yıldırım'ın sinirlenerek ayağa kalktığı ve hakaret içeren sözler sarf ettiği ifade edildi.

İddianamede, baba Yıldırım'ın daha sonra oğlu Abdulvahap Yıldırım'a başıyla Caner Atlı ve kızı Tuğba'yı gösterdiği, bunun üzerine oğlunun taşıdığı silahla önce Caner Atlı'yı sonra kaçmaya çalışan ablasını vurduğu, ardından yere düşen ablasına ve Atlı'ya yeniden birçok kez ateş ettiği aktarıldı.

Baba Yıldırım'ın olayın ardından oğluna "Hadi, gidiyoruz." dediği bildirilen iddianamede, cinayetin işlendiği evde 9 boş kovan ve mermi çekirdeklerinin bulunduğu bilgisi verildi.

Cinayetin ardından baba ve oğlun otomobille kaçarken İstanbul yolunda yakalandığı belirtilen iddianamede, baba Yıldırım'ın üzerinde yapılan aramada bıçak, oğlunun üzerinde ise olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğine işaret edildi.

Oğul ve babanın eylem birliği içerisinde daha önceden tasarlayarak cinayeti işledikleri ve baba Abdulkadir Yıldırım'ın oğlunu yönlendirdiği savunulan iddianamede, iki şüphelinin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



İddianamenin gönderildiği Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından, sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.





Kaynak: AA