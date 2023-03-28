Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçaklayıp öldürdü!

Zonguldak'ta baba ile oğul arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü.

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Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçaklayıp öldürdü!

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Zonguldak'ta ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 43 yaşındaki baba Ahmet Demirci ile oğlu C.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartılma çıktı. Baba ile oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçakayıp öldürdü!

BABA TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Oğul C.D. eline aldığı kesici aletle babasını kasığından ve kalbinden yaraladı. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan baba için ambulans ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Demirci'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Demirci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu C.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ahmet Demirci'nin cansız bedeni akşam saatlerinde alınarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçakayıp öldürdü!

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