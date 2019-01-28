Baba istedi, kayıp Buse define çubuklarıyla arandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 gün önce sel sularına kapılıp kaybolan Buse Acar'ın arama çalışmalarına dün babanın ısrarıyla kayıp vakaları define arama çubuklarıyla bulduğunu iddia eden bir kişi de katıldı. İsmi tespit edilemeyen vatandaş, "Etki-Tepki" yöntemini kullanarak kayıp kızı arama çalışması yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin babanın ısrarı üzerine sadece destek verdiği çalışmalarda Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları adım adım izledi ve cep telefonuyla çekerek eşine gönderdi.

24 Ocak günü yaşanan hortum felaketi sırasında kaybolan ve 5 gündür denizde, dere boyunda ve hortumun izlediği güzergahta aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ın bulunması için dün bilimselliği tartışılan ancak birçok insanın inandığı bir yöntem de kullanıldı. Baba Ahmet Acar'ın ısrarı üzerine define arama çubukları olarak da bilinen çubuklarla bot üzerinde dereye inen bir kişi arama çalışması yaptı ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ismi tespit edilemeyen ve ismi tespit edilemeyen vatandaş, medyada olayı duyduktan sonra Kemer'e gelerek kayıp Buse'nin babası Ahmet Acar ile görüştü ve kayıp kızı "Etki-tepki" yöntemiyle bulabileceğini söyledi. İkna olan baba, görüşme sırasında saç teli gibi doku örneğini alarak ilgili bedeni ve bazı eşyaları bulduğunu söyleyen kişiye baba Ahmet Acar kızına ait evde bulunan birkaç parça saç teli getirip verdi. Saç telini elindeki metal çubuklarla birlikte tutarak Ağva Deresi kenarında dolayıp elindeki çubukların hareketlerini yorumlamaya çalışan kişi, kayıp kızın yerini tespit etmek için uğraştı. Çalışmaları çok sayıda vatandaş da merakla izledi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda dere yatağındaki bir noktadan sinyal aldığını söylemesi üzerine bunun üzerine İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Ekibine ait bir zodyak bot dereye indirilerek İHH dalgıçları tarafından arama çalışması yapan kişinin talepleri doğrultusunda yönlendirildi ve tespit edilen nokta bir şamandıra ile işaretlendi.

Çubukla arama yapan kişinin "Buse Acar veya ona ait bir doku parçası kumun altında gömülü olabilir" şeklinde yorum yaptığı öğrenilirken, derenin o bölgede iş makinaları kullanılarak yönünün değiştirilmesi ve kazılması gündeme geldi. Öte yandan şamandıra ile belirlenen nokta tüplü dalış yapan dalgıçlar tarağından yüzeysel olarak kontrol edildi ancak bir sonuç alınamadı. Çubukla arama yapan vatandaşın Çamyuva Mahallesi sahilinde de çubuklarla arama yapacağı iddia edildi.

Kaynak: İHA