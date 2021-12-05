Baba kız tartışması kanlı bitti! 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı!

Olay dün gece Ümraniye Tantavi Mahallesi’nde yaşandı. Öne sürülenlere göre özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Mustafa Emre Kınalı eşinden bir müddet önce boşanmıştı. 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki erkek çocuğunun velayeti babadaydı. Okul nedeniyle annelerinin yanında olan çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitmişti. Bir süre sonra baba ve kızı arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Cansel Dilara Kınalı tartışmanın büyümesiyle babasını sırtından bıçakladı. Yaşanan olayın ardından genç kız evden ayrılırken ihbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri geldi.

KIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mustafa Emre Kınalı hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtaramadı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. Cansel Dilara Kınalı’ yakalanarak gözaltına alındı.

Cansel Dilara Kınalı "Kasten öldürme" suçundan Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi ve ardından tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Kınalı'nın 5 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

BABA TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Emre Kınalı’nın cenazesi bugün Üsküdar’daki Karacaahmet Camii'ne nakledildi. Mustafa Emre Kınalı’nın eşi ve çok sayıda aile yakını cenazeye katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kınalı’nın cenazesi Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.