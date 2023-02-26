Baba Kushibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Kushibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Kushibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Kushibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Kushibo 14 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Kushibo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baba Kushibo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Baba Kushibo'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baba Kushibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Kushibo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baba Kushibo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Kushibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Kushibo şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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