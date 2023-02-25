Baba Labaran Khalid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Labaran Khalid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baba Labaran Khalid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baba Labaran Khalid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baba Labaran Khalid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Labaran Khalid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baba Labaran Khalid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Labaran Khalid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Labaran Khalid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Labaran Khalid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Labaran Khalid 10 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Labaran Khalid Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına - tarihinde katılmıştır. Baba Labaran Khalid'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baba Labaran Khalid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Labaran Khalid kimdir

Baba Labaran Khalid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Labaran Khalid şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Baba Labaran Khalid nereli

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