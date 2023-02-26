Baba Mahama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Mahama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Mahama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Mahama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Mahama 29 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Mahama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Baba Mahama'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baba Mahama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Mahama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baba Mahama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Mahama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2020 yılında Legon Cities FC

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Baba Mahama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Mahama şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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