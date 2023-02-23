Baba Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Mensah 20 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Baba Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baba Mensah'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Baba Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baba Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Häcken

1 Aralık 2016 yılında Inter Allies

20 Ocak 2017 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2017 yılında Inter Allies

24 Temmuz 2017 yılında Ilves

6 Ağustos 2021 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

10 Ocak 2023 yılında VPS

Baba Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Mensah şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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