Baba Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Musah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Musah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Musah 3 Eylül 1999 tarihinde Sunyani şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Musah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Baba Musah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Baba Musah'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baba Musah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Musah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Baba Musah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Musah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2019 yılında Zilina Africa

6 Nisan 2021 yılında Metta

1 Ocak 2022 yılında Riga

Baba Musah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Musah şuan Riga FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.