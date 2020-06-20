Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu

Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Sunar Şirketler Grubunun temsilcileri, baba nasihatine sadakat ilkesi ile sektörde yollarına devam ediyor.

Adana'da 3. kuşak aile bireylerinin de yönetimde görev aldığı Sunar Grup, "Babalar Günü" kutlamalarının en anlamlı yaşandığı kuruluşlar arasında yer alıyor. Adana'nın ve Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Sunar Grup, Büyükbaba Nuri Çomu, evlatlar Hüseyin N. Çomu, Hatice Nur Çomu Alimoğlu, Mehmet N. Çomu ve 3. kuşak temsilcileri Mustafa N. Çomu ve Hasan A. Özkan ile yoluna devam ediyor.

Temeli 45 yıl önce atılan Sunar Şirketler Grubu, bugün 5 kıtada 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatıyla gıda sektörünün dev şirketlerini bünyesinde bulunduruyor. Nişastadan yemeklik yağa, undan yeme, taze meyveden kuru meyveye ürün çeşitliliği sunan, tüketicinin beğenisini kazanan onlarca marka ve yeniliği ülke ekonomisine kazandıran Sunar Şirketler Grubu, Türk çiftçisinin ürününü işleyerek tarıma değer katmaya, ithalatı azaltan ürünleriyle gıda sanayiinin rekabetçiliğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kurucu Başkan büyükbaba Nuri Çomu'nun temelini attığı ve evlatlar Hüseyin N. Çomu, Hatice Nur Çomu Alimoğlu ve Mehmet N. Çomu'nun geliştirdiği, 3. kuşak temsilcileri torun Mustafa N. Çomu ve damat Hasan A. Özkan'ın zirveye taşıma mücadelesi verdiği Sunar Şirketler Grubu, "Babalar Günü" kutlamalarının en anlamlı yaşandığı kuruluşlar arasında yer alıyor.

Sunar Şirketler Grubu'nda ilkelerin ana omurgasını babaların nasihati, evlatların bu nasihatlere sadakati oluşturuyor.

Başarı anahtarı baba nasihatleri

Sunar Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Nuri Çomu'nun "Müşteri velinimettir" cümlesiyle başlayan baba nasihatleri şöyle sıralanıyor:

- Hammaddeni sağlayan çiftçinin hakkını fazlasıyla ver. Merak etme, fazla verdiğin para sana günün sonunda döner

- Kendi sofranda tüketmeyeceğin malı üretme

- Çalışanın teri kurumadan hakkını öde

- Çiftçinin malı işletmene döküldüğü zaman çiftçinin gözü içinde kalmasın. 5 lira fazla ver, çiftçiyle helalleş.

- Zararına mal satma. Çok kâr etme; ama zararına da mal satma. Helal kazan, helal harca

- Mal aldığın, mal sattığın ve çalıştığın insanların da para kazanmasını sağla

- Piyasada itibarı olmayan, kötü namı olan kişiyle peşin para mal istese dahi alışveriş yapma, kapısını çalma.

- Tecrübeye her zaman hürmet et

- Adaletli ol

Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin N. Çomu'nun "Alın terinizle akıl teriniz birleşsin" cümlesiyle başlayan baba nasihatleri ise şöyle sıralanıyor:

- Para kazanılır, gönül kazanmaya çalışın

- Devletiniz varsa var olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın

- Sürdürülebilirliğe, kirletilmeyen doğaya odaklanın

- Markalaşmanın önemini aklınızdan çıkartmayın

- Tüm insanlığa fayda sağlayacak hamleleri hedefleyin

- Katma değerli ürünler üretin, dünya pazarlarına Türk Malı kalitesini gösterin

- Eğer nasıl doldurabilirim diye bakıyorsanız bardağın boş tarafını görmenizde sıkıntı yok

- Ayakları yere sağlam basan bir cesaret anlayışınız olsun

- Koruğun ancak sabırla üzüm olabildiğini unutmayın

- En az bir sivil toplum kuruluşunda görev yapın

Kaynak: İHA