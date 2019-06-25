Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde denize giren Zafer Şirin (32) ile oğlu Miran Berat'ı (7), boğulmak üzereyken, su sporu yapan gençler kurtardı.

Ören sahilinde, deniz yatağıyla suda açılan Miran Berat Şirin, bir süre sonra açıkta çırpınmaya başladı. Oğlunu görünce denize girip, yanına yüzen Zafer Şirin, Miran Berat'ı kıyıya çekmekte zorlandı. Bunun üzerine Zafer Şirin de çırpınarak, kıyıdakilerden yardım istedi. Baba ile oğlunu, su sporu yapan gençler fark etti. Hemen yanlarına yüzen gençler, Zafer Şirin ile Miran Berat'ı kıyıya getirmeyi başardı. Boğulmak üzere olduğu ve çok su yuttuğu anlaşılan baba ve oğluna, ihbarla gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Zafer Şirin ile Miran Berat Şirin, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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DHA