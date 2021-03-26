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  3. Baba oğul arasındaki tartışma kanlı bitti, babasını boğazından bıçakladı!

Baba oğul arasındaki tartışma kanlı bitti, babasını boğazından bıçakladı!

Sivas'ta yaşayan baba ile oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kontrolünü kaybeden B.A., babası Şaban A.'nın boğazına bıçak sapladı!

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde dün meydana gelen olayda iddiaya göre B.A., 33 yaşındaki babası Şaban A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan B.A. elindeki bıçağı babasının boğazına sapladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde baba Şaban A.'nın öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri ise B.A.'ı gözaltına aldı. Şaban A.'nın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Baba oğul arasındaki tartışma kanlı bitti

(İHA)


 

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